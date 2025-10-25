Studenti di Balestrate in Polonia per uno scambio culturale

Palermotoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Balestrate, studenti in Polonia per uno scambio culturale. Il dirigente scolastico Lo Piccolo: “Il 30% degli studenti dovrà conoscere bene l'inglese alla fine del primo ciclo, sezione bilingue già all'infanzia”Cittadini di Balestrate, cittadini d’Europa capaci di parlare bene l'inglese. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Studenti Balestrate Polonia Scambio