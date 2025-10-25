Studenti del Liceo musicale G Durano al Giubileo del Mondo educativo 2025
BRINDISI - Una rappresentanza di studenti del Liceo musicale "G. Durano" parteciperà, dal 28 al 30 ottobre 2025, al "Giubileo del Mondo Educativo", accompagnata dai prof Danilo Leo e Federico Buttazzo.La partecipazione rientra in un percorso musicale che ha portato alla realizzazione dell'Inno.
#Stamattina insieme ai volontari del servizio civile,si sono aggiunti due studenti del Liceo Scientifico ,accompagnati dalle docenti tutor ,che hanno condiviso il progetto "Kelloggs"e che lo seguiranno insieme a noi# #Croce Rossa+ Istituto Elementare via Eva+L
A #Caserta ho incontrato gli studenti del Liceo del #MadeinItaly, già al secondo anno del loro percorso formativo, e quelli dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore "Vincenzo Corrado" di Castel Volturno (CE). Oltre alle misure introdotte a partire dalla legge qu
G.B. GRASSI LECCO: 3 STUDENTI NELL' ORCHESTRA NAZIONALE LICEI MUSICALI - Grassi di Lecco: tre studenti sono stati selezionati per entrare a far parte dell' Orchestra Nazionale dei Licei Musicali, un'iniziativa pr ...
CAPUA - Gli studenti Liceo Musicale Garofano Luca Palummo e Emmanuele Buonauro nell'Orchestra Nazionale dei Licei Musicali - Dal Liceo Musicale di Capua "Garofano", diretto dalla professoressa Mariachiara Menditto, proverranno due degli allievi selezionati per il pres ...
Tre giovani talenti del Liceo Grassi entrano nell'orchestra nazionale dei Licei Musicali - Tre studenti del liceo musicale selezionati per far parte dell'Orchestra Nazionale dei Licei Musicali, composta da 91 giovani da tutta Italia.