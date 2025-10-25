Studentessa sente puzza in classe e spruzza una intera bomboletta di deodorante 25 intossicati
È successo tutto in pochi minuti, all’inizio della prima ora. Una studentessa di seconda media, racconta il Messaggero, infastidita dall’odore che si avvertiva in classe, ha deciso di intervenire a modo suo: ha preso una bomboletta di deodorante spray e l’ha svuotata completamente nell’ambiente. L’intento — coprire il cattivo odore — si è trasformato in un’emergenza sanitaria. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
