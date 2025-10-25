"Ho vissuto un anno da pendolare e non sarei riuscito ad affrontarne un altro. Fortunatamente ho incontrato Loretta". Sebastiano Cremonesi, ventitreenne che frequenta il secondo anno della laurea magistrale in Geoscienze per lo sviluppo sostenibile, dal 1° ottobre partecipa al progetto “ Co-housing e caring tra generazioni “, promosso dall’ Università di Pavia con il sostegno della Regione. "Dal lunedì al venerdì sto a Pavia – racconta Sebastiano – mentre nel weekend torno a casa a Cremosano perché lavoro in un ristorante di Crema. Non è stato facile trasferirmi. Ho sempre vissuto a casa dei miei genitori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Studente e pensionata. Una casa, due generazioni. Una “strana coppia“ all’ombra dell’Ateneo