Strutture abusive in Feniglia | Alcune vanno demolite ma il campeggio resterà

MONTE ARGENTARIO "Nessun accanimento, saranno demolite le opere abusive ma il campeggio resterà". Il sindaco Arturo Cerulli interviene, interpellato da La Nazione, in merito alla sentenza del Consiglio di Stato che ha condannato la società proprietaria di un campeggio sul tombolo della Feniglia. La sentenza, che arriva dopo quella del Tar a cui la società aveva fatto ricorso chiedendone l’annullamento, si riferisce all’ingiunzione "alla demolizione di opere ritenute abusive in un campeggio (venduto alla società cooperativa nel 2003 dal Comune di Orbetello)". Un’area di rilievo paesaggistico per la quale "qualsiasi intervento edilizio che risulti idoneo ad alterare il pregresso stato dei luoghi deve essere preceduto da autorizzazione paesaggistica, in assenza è soggetto a sanzione demolitoria". 🔗 Leggi su Lanazione.it

