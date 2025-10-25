SANSEPOLCRO Profonda commozione ha suscitato a Sansepolcro la notizia dell’improvvisa e prematura scomparsa del dottor Roberto Zadi, medico ematologo residente da molto tempo in città. Un malore (con ogni probabilità, un infarto di quelli che non lasciano scampo) lo ha stroncato nella tarda serata di giovedì in una camera di albergo a Palermo, dove si trovava in vacanza assieme alla moglie Candida, che svolge anche lei la stessa professione. La coppia era appena rientrata e i due stavano per coricarsi, quando intorno alle 23.15 è avvenuto l’impensabile. È stata una morte istantanea, la sua, senza lasciare il benchè minimo spazio a un tentativo di soccorso che sarebbe stato immediato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stroncato da malore in vacanza. Addio al dottor Roberto Zadi