Striscione choc le indagini a Rieti | verso la pista degli ultrà romani Vicini a uno dei tre tifosi finiti in manette

Pistoia, 25 ottobre 2025 – "Nascondetevi infami, sappiamo chi siete". Dietro lo striscione apparso nella mattina di venerdì 24 ottobre ai cancelli del PalaSojourner – dove si era disputata la partita di basket Rieti-Pistoia scaturita poi nella sassaiola contro il pullman dei tifosi toscani e nell'omicidio dell'autista Raffaele Marianella – potrebbe esserci la mano di un gruppo di ultrà romani. Ultrà che potrebbero essere vicini a uno dei tre tifosi reatini finiti in manette. Sarebbe questa una delle piste più battute dagli investigatori della Digos che nella giornata di ieri, 24 ottobre, hanno compiuto una serie di perquisizioni, una delle quali nei locali della sede degli ultras 'Bulldog' della curva reatina.

