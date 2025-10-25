Stretta Ue all’evasione fiscale con la Dac 8 controlli su ogni reddito

Dal 2026 nulla sarà più invisibile al Fisco. Con il recepimento della Direttiva DAC 8, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri l’8 ottobre 2025, l’Italia entra ufficialmente in una nuova era della cooperazione fiscale europea. Si tratta di un intervento che punta a costruire un sistema di scambio automatico e centralizzato di informazioni tributarie tra gli Stati membri dell’Unione Europea e che estende per la prima volta la rete di controllo anche alle cripto-attività, ai redditi da piattaforme digitali e alle operazioni transfrontaliere più complesse. Che cos’è la DAC 8 e perché è così importante per l’Italia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

