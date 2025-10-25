Stretta Ue all’evasione fiscale con la Dac 8 controlli su ogni reddito
Dal 2026 nulla sarà più invisibile al Fisco. Con il recepimento della Direttiva DAC 8, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri l’8 ottobre 2025, l’Italia entra ufficialmente in una nuova era della cooperazione fiscale europea. Si tratta di un intervento che punta a costruire un sistema di scambio automatico e centralizzato di informazioni tributarie tra gli Stati membri dell’Unione Europea e che estende per la prima volta la rete di controllo anche alle cripto-attività, ai redditi da piattaforme digitali e alle operazioni transfrontaliere più complesse. Che cos’è la DAC 8 e perché è così importante per l’Italia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Scopri altri approfondimenti
Rassegna Stampa Economia del 21 ottobre 2025 Manovra: Irpef, premi e stretta anti-evasione La bozza della Legge di Bilancio per il 2026 punta sul taglio Irpef al ceto medio e su misure “pro-buste paga”. Previsto il taglio della tassazione sui premi di produt - facebook.com Vai su Facebook
Arrestato 25enne di Fiume Veneto per evasione dai domiciliari - X Vai su X
Stretta Ue sul gas di Mosca: “Rubinetti chiusi nel 2027” - COPENAGHEN – L’Europa prova di nuovo a fermare la Russia colpendone l’economia. Come scrive repubblica.it
GUERRA O DIPLOMAZIA?/ Stretta di mano all’ambasciatore russo, lezione “vaticana” di Salvini a Pd e Ue - La stretta di mano tra il vicepremier Salvini e l’ambasciatore russo all’ambasciata cinese ha creato un caso. Segnala ilsussidiario.net
Ue: verso una stretta su uso asset russi per prestito a Kiev e 'muro' anti-droni - FOCUS - Su operazione prestito Kiev prime discussioni governi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Come scrive borsaitaliana.it