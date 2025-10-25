S embra una novità, ma non lo è. Il layering, la pratica che consiste nel combinare essenze diverse per ottenere sillage complessi ha radici antiche: viene fatta risalire alla notte dei tempi. Per gli esperti è anche un rito quotidiano cui non badiamo. «L’uso del docciaschiuma seguito dalla crema idratante è già la prima stratificazione inconsapevole di note olfattive della giornata» spiega Luli Gaidano, responsabile formazione e coordinatrice Olfattorio Bar à Parfums. Tutta la verità, nient’altro che la verità su come far durare il profumo più a lungo X Leggi anche › I profumi d’autunno 2025: le novità olfattive della nuova stagione Profumi, cos’è il layering olfattivo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Stratificare, sperimentare, intensificare. Jus inediti e personalissimi per assecondare il mood del momento. E lasciare una scia avvolgente e inconfondibile