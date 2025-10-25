Stragi sulle strade d' Italia nel terzo weekend d' ottobre l' Asaps | Numero di vittime in sensibile aumento

Il terzo fine settimana di ottobre è stato caratterizzato da numerosi incidenti sulle strade d'Italia, con un forte incremento dei lenzuoli bianchi. “Tra venerdì 17 e domenica 19 ottobre sono state 40 le vittime sulle strade italiane per incidenti, numero di decessi in sensibile aumento, il più. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

