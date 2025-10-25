Strage di Ustica gelo col governo Atti e memoria Bonfietti all’attacco Giovanardi | Sono indignato

La ricerca della verità continua anche attraverso la storia. Con l’auspicio che il governo dia impulso alla direttiva Renzi sulla desecretazione degli atti e "il ministero dell’Istruzione riprenda un corretto rapporto con le scuole per fare memoria". Non è morbida con l’esecutivo Daria Bonfietti, presidente dell’Associazione dei parenti delle vittime della strage di Ustica. E poco prima dell’inizio del convegno (al via ieri e continua oggi) nella Sala Anziani di Palazzo d’Accursio, “La strage di Ustica. Storicizzare l’inconfessabile abbattimento di un aereo civile”, organizzato dalla Fondazione Museo per la Memoria di Ustica e curato dallo storico Luca Alessandrini, insiste sulla necessità di fare luce anche sui tanti tasselli di verità mancanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

