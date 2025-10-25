Strage di uccelli protetti nel Bresciano | per la destra al governo le direttive Ue sono carta straccia
‹ › 1 4 WhatsApp Image 2025-10-20 at 22.05.17. ‹ › 2 4 WhatsApp Image 2025-10-17 at 15.54.07. ‹ › 3 4 petti rete em25. ‹ › 4 4 Gheppio inanellato in Svezia Raggix CRas Valpredina. di Raimondo Silveri* Non aspettavano altro per scatenarsi, e Governo e Regione Lombardia hanno spalancato loro la strada. Parliamo dei famosi cittadini incensurati con licenza di caccia (ma anche senza) che in questi giorni hanno ripreso a fare strage dell’avifauna protetta. Sì, protetta. Perché le deroghe all’elenco delle specie cacciabili e tutte le altre vergognose concessioni decise a livello nazionale e regionale sono di fatto provvedimenti illegittimi, che autorizzano una strage annunciata di animali tutelati dalle direttive europee che per la destra al governo, a Roma come a Milano, sono carta straccia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
