di Raimondo Silveri* Non aspettavano altro per scatenarsi, e Governo e Regione Lombardia hanno spalancato loro la strada. Parliamo dei famosi cittadini incensurati con licenza di caccia (ma anche senza) che in questi giorni hanno ripreso a fare strage dell'avifauna protetta. Sì, protetta. Perché le deroghe all'elenco delle specie cacciabili e tutte le altre vergognose concessioni decise a livello nazionale e regionale sono di fatto provvedimenti illegittimi, che autorizzano una strage annunciata di animali tutelati dalle direttive europee che per la destra al governo, a Roma come a Milano, sono carta straccia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Strage di uccelli protetti nel Bresciano: per la destra al governo, le direttive Ue sono carta straccia