Strage di gatti randagi a Blera | Sono stati avvelenati

Strage di gatti a Blera, dove c'è indignazione dopo recenti casi di avvelenamento di alcuni randagi. A intervenire sulla vicenda è l'amministrazione comunale, che condanna duramente l'accaduto e richiama la cittadinanza al rispetto degli animali e alla collaborazione per una gestione civile e. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

