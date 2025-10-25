Strade lavori per 500mila euro Si comincia a San Pietro in Trento
Con una serie di cantieri da più di mezzo milione di euro, a Ravenna sono iniziati i lavori di rifacimento di alcune strade del forese danneggiate dall’ alluvione (durata stimata: due mesi). Gli interventi prevedono il ripristino della pavimentazione stradale in via Garzanti e via Fiora a San Pietro in Trento e della pavimentazione in misto granulare in via Sale Minarda e via Trentula, sempre a San Pietro in Trento, per circa 495mila euro, annuncia il Comune. Sarà poi risistemata la pavimentazione stradale in misto granulare in via Fosso Nuovo e via Castellina a Campiano e via Macoda a Gambellara e quella in conglomerato bituminoso di via Amadori sempre a Gambellara, per un ammontare complessivo di 135. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
