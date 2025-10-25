Stornara senza Poste nè banca per colpa della criminalità | Siamo in guerra
“Siamo in guerra”. Così il sindaco di Stornara, Roberto Nigro, dopo l'assalto al bancomat della filiale Intesa Sanpaolo di via Vittorio Emanuele avvenuto all'alba di oggi (qui i dettagli). L'accaduto è all'attenzione dei carabinieri, che hanno avviato le indagini del caso, e ha reso di fatto la. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
