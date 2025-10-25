Stornara senza Poste nè banca per colpa della criminalità | Siamo in guerra

25 ott 2025

Siamo in guerra”. Così il sindaco di Stornara, Roberto Nigro, dopo l'assalto al bancomat della filiale Intesa Sanpaolo di via Vittorio Emanuele avvenuto all'alba di oggi (qui i dettagli). L'accaduto è all'attenzione dei carabinieri, che hanno avviato le indagini del caso, e ha reso di fatto la. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

