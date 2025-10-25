Stornara il paese nel Foggiano senza più sportelli bancomat | tutti fatti esplodere

L’ultimo colpo lo hanno messo a segno alle 6.30 di sabato mattina. La solita tecnica, quella “marmotta”: un ordigno rudimentale posizionato nella fessura che eroga il denaro, lo sportello del bancomat salta in aria e la banda di ladri asporta la cassaforte che contiene il denaro e si dà alla fuga. Così, dopo l’assalto alla filiale di Intesa Sanpaolo, Stornara è un paese che ha fatto un salto indietro di oltre quarant’anni, quando in Italia non esistevano gli sportelli per ritirare automaticamente il denaro contante. Provincia di Foggia, quasi 6mila abitanti, il comune è stato fatto bersaglio di due colpi nel giro di poco più di due mesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

