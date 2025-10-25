Il giorno 8 Marzo 2026 a Teatro Dim sarà presentato lo spettacolo “Storie incartate per principesse ribelli”. Trama: Tutti i personaggi delle fiabe hanno dei ruoli ben precisi, dai quali è difficile uscire. Nella nostra storia arriva l’Aggiustafiabe, che ha il potere di aggiustarle e modificarle. 🔗 Leggi su Veronasera.it