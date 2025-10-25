Storia che Si Rinnova | Halo | Campaign Evolved Annunciato per PS5 con Data di Rilascio nel 2026

In un annuncio che segna una vera e propria svolta epocale per l’industria dei videogiochi, 343 Industries ha svelato Halo: Campaign Evolved, una versione completamente ricostruita e modernizzata del capitolo originale, in arrivo su PlayStation 5 nel 2026. L’annuncio, condiviso con emozione da Brian “ske7ch” Jarrard, Community Director di Halo Studios, ha un peso storico: “ Oggi è un giorno che non dimenticherò mai: Halo arriva su PlayStation “. Un Ritorno alle Origini, con un Nuovo Sguardo. Halo: Campaign Evolved ci riporterà lì dove tutto è iniziato: la leggendaria campagna di Halo: Combat Evolved. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

Halo: Campaign Evolved annunciato per PC, PS5 e Xbox Series: uscirà nel 2026 - In occasione di un nuovo evento, Xbox Game Studios e Halo Studios hanno annunciato Halo: Campaign Evolved, un remake completo di Halo: Combat Evolved in arrivo il prossimo anno su PC, Xbox Series e, ... Riporta gamingtalker.it

Dietro le quinte di Halo: Campaign Evolved, gli sviluppatori spiegano le ragioni del progetto - Microsoft ha pubblicato un video dietro le quinte dedicato a Halo: Campaign Evolved, in cui gli sviluppatori del remake spiegano le ragioni dietro al progetto. Riporta multiplayer.it

Halo: Campaign Evolved annunciato per PS5, Xbox e PC: è un remake del primo capitolo - fi di Microsoft arriva anche sulle console di PlayStation: vediamone il trailer e i dettagli. Si legge su msn.com