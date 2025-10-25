Stop social fino ai 15 anni intervenga la politica I genitori da soli non ce la fanno L’allarme di Daniele Novara

Nel suo ultimo messaggio su Facebook, Daniele Novara torna su un tema che sta diventando sempre più urgente: l’accesso dei minori al mondo digitale. A partire dalla decisione della Danimarca di vietare i social network sotto i 15 anni, l’educatore propone una riflessione che coinvolge direttamente scuola, istituzioni e famiglie. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

