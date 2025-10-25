Stop deposito liste Noi Moderati candida una studentessa 18enne
Tempo di lettura: < 1 minuto Si è chiusa alla 12 la possibilità di presentare le liste nei tribunali per le elezioni regionali in Campania in programma per il 23 e 24 novembre. A Napoli tra gli ultimi a consegnare l’elenco dei nomi è stato ‘Noi Moderati’, che ha candidato Clelia Mele, una studentessa 18enne rappresentante d’istituto del liceo classico Pansini di Napoli. Il partito, a sostegno del candidato del centrodestra Edmondo Cirielli, schiera anche Olga Sessa, ex assessore a Torre Del Greco, e Antonella Formicola, criminologa ed esperta in materia di violenza di genere. Depositate anche le liste di Lega, Udc, Pensionati e Consumatori e Democrazia cristiana con Rotondi, che mette in campo come capolista l’imprenditrice edile Serena Errico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
