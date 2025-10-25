Stop alle auto benzina e diesel dal 2035 ora il divieto è in bilico | gli scenari

Partita ufficialmente la revisione delle norme che vedono un futuro esclusivamente elettrico fra 9 anni: Ursula von der Leyen apre ai combustibili sintetici e di origine agricola, ma la vera battaglia è sullo spostamento del bando ai motori termici al 1° gennaio 2040. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Stop alle auto benzina e diesel dal 2035, ora il divieto è in bilico: gli scenari

Stop momentaneo alla circolazione delle auto #Alghero - facebook.com Vai su Facebook

Stop alle auto benzina e diesel dal 2035, ora il divieto è in bilico: gli scenari - Partita ufficialmente la revisione delle norme che vedono un futuro esclusivamente elettrico fra 9 anni: Ursula von der Leyen apre ai combustibili sintetici e di origine agricola, ma la vera battaglia ... msn.com scrive

Stop ai veicoli diesel e benzina nel 2035: l'Europa rivedrà le sue decisioni entro fine anno - «A seguito dell’ultimo dialogo strategico» con l’automotive, «ho deciso di accelerare la revisione del regolamento sulle emissioni di CO2 per auto e furgoni» che prevede lo stop alla vendita di nuove ... Lo riporta msn.com

Leader Ue: avanti con il riesame delle norme su stop a benzina e diesel - Nel Consiglio europeo del 23 ottobre, i leader dell’Unione hanno accolto “con favore l’intenzione della Commissione di portare avanti la revisione prevista dal regolamento sulle prestazioni di CO2 per ... Come scrive ilsole24ore.com