Stop alle auto benzina e diesel dal 2035 ora il divieto è in bilico | gli scenari

Gazzetta.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Partita ufficialmente la revisione delle norme che vedono un futuro esclusivamente elettrico fra 9 anni: Ursula von der Leyen apre ai combustibili sintetici e di origine agricola, ma la vera battaglia è sullo spostamento del bando ai motori termici al 1° gennaio 2040. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

stop alle auto benzina e diesel dal 2035 ora il divieto 232 in bilico gli scenari

© Gazzetta.it - Stop alle auto benzina e diesel dal 2035, ora il divieto è in bilico: gli scenari

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Stop alle auto benzina e diesel dal 2035, ora il divieto è in bilico: gli scenari - Partita ufficialmente la revisione delle norme che vedono un futuro esclusivamente elettrico fra 9 anni: Ursula von der Leyen apre ai combustibili sintetici e di origine agricola, ma la vera battaglia ... msn.com scrive

stop auto benzina dieselStop ai veicoli diesel e benzina nel 2035: l'Europa rivedrà le sue decisioni entro fine anno - «A seguito dell’ultimo dialogo strategico» con l’automotive, «ho deciso di accelerare la revisione del regolamento sulle emissioni di CO2 per auto e furgoni» che prevede lo stop alla vendita di nuove ... Lo riporta msn.com

stop auto benzina dieselLeader Ue: avanti con il riesame delle norme su stop a benzina e diesel - Nel Consiglio europeo del 23 ottobre, i leader dell’Unione hanno accolto “con favore l’intenzione della Commissione di portare avanti la revisione prevista dal regolamento sulle prestazioni di CO2 per ... Come scrive ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Stop Auto Benzina Diesel