Stoccarda-Mainz 05 domenica 26 ottobre 2025 ore 17 | 30 | formazioni quote pronostici
Si chiude l’ottavo turno di Bundesliga e sarà lo Stoccarda di Hoeness a farlo ospitando in casa il Mainz 05 di Henriksen. Istanbul amara per gli svevi, caduti contro il Fenerbahce di misura per quella che è la seconda sconfitta in 3 gare di Europa League. Il campionato invece è un’altra musica con la quinta vittoria in 7 gare e una difesa granitica a . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
