STIHL TIMBERSPORTS World Championship 2025 | Australia protagonista

L’Australia è protagonista assoluta allo STIHL TIMBERSPORTS World Championship 2025. Il team australiano ha superato tutte le altre nazionali in corsa per il ‘trono’, aggiudicandosi il decimo titolo mondiale. Sul podio anche Svezia, che conquista il secondo posto, e Polonia, al terzo. Guadagna la decima posizione la squadra italiana, con un tempo di 1:06.94 nel torneo a eliminazione diretta. Ora l’appuntamento è fissato per questa sera per scoprire chi sarà l’atleta vincitore della sezione individuale che sarà incoronato Campione del Mondo ALL’ALLIANZ CLOUD I 12 MIGLIORI WOOD HEROES DEL MONDO: LE ANTICIPAZIONI STIHL TIMBERSPORTS® . 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it © Danielebartocciblog.it - STIHL TIMBERSPORTS World Championship 2025: Australia protagonista

