Stesicoree il coro e l' orchestra del liceo musicale Angelo Musco suonano al teatro Sangiorgi

La città si conferma fucina di nuovi artisti. Grazie alla ben avviata e consolidata collaborazione tra la "Camerata Polifonica Siciliana" e il liceo musicale "Angelo Musco", mercoledì 29 ottobre alle 20 il teatro Sangiorgi ospiterà, nell'ambito del progetto Stesicoree, il concerto inaugurale del.

