Stefano De Martino | Vedendo Samirai Lui alla Ruota avevo chiesto una ballerina mi hanno dato Herbert

Fanpage.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il conduttore di Affari Tuoi ha ironizzato sui rinforzi chiesti per il suo programma dopo l'inizio della lotta a distanza con La Ruota della Fortuna, in riferimento alla popolarità di Samira Lui, spalla di Gerry Scotti su Canale 5. 🔗 Leggi su Fanpage.it

