Stefano De Martino primo Telegatto e retroscena di Affari Tuoi | ‘Gerry fa qualche spettatore in più’

Notizieaudaci.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Perché Affari Tuoi è diventato più di un gioco?. Stefano De Martino ha partecipato al Festival dello Spettacolo di Tv Sorrisi e Canzoni a Milano, illustrando la trasformazione di Affari Tuoi in un programma che va oltre il semplice gioco: «La dilatazione del programma ha fatto sì che diventasse un varietà. Gerry Scotti è stato carinissimo con me ieri, e in piena onestà fa qualche telespettatore in più. diciamo che se comprassimo una casa insieme, lui ne avrebbe un pezzettino in più». L’analogia tra cucina e televisione è stata utilizzata da De Martino per spiegare la strategia editoriale: «Noi siamo l’antipasto della serata. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

