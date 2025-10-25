Stefano De Martino lui ne fa qualcuno in più | l' ammissione su Gerry Scotti
"La dilatazione del programma ha fatto sì che Affari Tuoi diventasse non solo un gioco ma anche un varietà": il conduttore Stefano De Martino lo ha detto al Festival dello Spettacolo di Tv Sorrisi e Canzoni a Milano. Poi ha parlato della "competizione" con Gerry Scotti, che conduce La Ruota della Fortuna su Canale 5 nella stessa fascia, l'access prime time, in cui va in onda Affari Tuoi su Rai 1. Scotti, ospite ieri dello stesso festival, ha voluto "rendere onore a Stefano De Martino, il mio avversario giovanissimo: mettiamo assieme le componenti sociali e regionali, facciamo qualcosa che non accadeva da trent'anni perché mettiamo assieme le persone". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
News recenti che potrebbero piacerti
SuperGuidaTV. . Stefano De Martino parla di Stasera Tutto è possibile #staseratuttoèpossibile #step #stefanodemartino #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook
"stefano de martino" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
Stefano De Martino cede alla tentazione: il “gesto” per Emma Marrone fa esplodere i social - Stefano De Martino canta un brano della ex fidanzata Emma ad Affari Tuoi e commuove il pubblico. Da donnaglamour.it
Stefano De Martino canta un brano di Emma ad Affari Tuoi - Ieri sera, nel corso della nuova puntata di Affari Tuoi, Stefano De Martino ha cantato a sorpresa un brano di Emma Marrone, con la quale in passato ha avuto una storia d’amore. Scrive novella2000.it
Stefano De Martino, è emergenza Affari Tuoi. Pronto a lasciare per un altro programma - Stefano De Martino, in accordo con la Rai, sarebbe pronto a lasciare Affari Tuoi per un altro programma. Secondo dilei.it