Stefano De Martino ironizza su Samira Lui e Herbert Ballerina | VIDEO

Ildifforme.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Avevo chiesto una ballerina e mi hanno dato Herbert", così Stefano De Martino ironizza sulla presenza del comico ad Affari Tuoi L'articolo Stefano De Martino ironizza su Samira Lui e Herbert Ballerina VIDEO proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

stefano de martino ironizza su samira lui e herbert ballerina video

© Ildifforme.it - Stefano De Martino ironizza su Samira Lui e Herbert Ballerina | VIDEO

Scopri altri approfondimenti

stefano de martino ironizzaFiorello ironizza su Stefano De Martino: "Il nuovo Fiorello? Ma poverino, perché denigrarlo!" - Il mattatore siciliano è tornato in radio con La Pennicanza e scherza su Sarkozy, Radio3 e i paragoni televisivi. Riporta comingsoon.it

stefano de martino ironizzaFiorello ironizza su De Martino: "Il nuovo me? No, il nuovo San Gennaro" - La volta buona 24/10/2025 - A "La Pennicanza", nuovo programma in onda su Radio2 di Fiorello, il conduttore ironizza su Stefano De Martino: "Perchè paragonarlo a me. Secondo msn.com

stefano de martino ironizzaGerry Scotti rompe il silenzio su Stefano De Martino: "Non succedeva da trent'anni" - "La Ruota della Fortuna" Vs "Affari Tuoi", Gerry Scotti rompe il silenzio su Stefano De Martino: "Non succedeva da trent'anni" ... Riporta notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Stefano De Martino Ironizza