Stefano De Martino a Il Festival dello Spettacolo | Affari tuoi è diventato un varietà
Stefano De Martino è stato ospite de Il Festival dello Spettacolo dove ha ricevuto il suo primo Telegatto, ecco alcune sue dichiarazioni. Stefano De Martino, attesissimo ospite de Il Festival dello Spettacolo (il primo evento in Italia e in Europa interamente dedicato alle diverse anime dell’intrattenimento, che ieri ha preso il via negli spazi del Superstudio Più a Milano) ha incontrato Aldo Vitali, Direttore di TV Sorrisi e Canzoni, per una chiacchiera tra tv e carriera. Sulla lunghezza dell’access prime time, De Martino ha affermato: “ La dilatazione del programma ha fatto sì che Affari Tuoi diventasse non solo un gioco ma anche un varietà ” aggiungendo: “ Gerry è stato carinissimo con me quando è stato qui ieri. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
