Stazione Acilia Sud-Dragona | un confronto sui nuovi parcheggi di scambio

Acilia, 25 ottobre 2025 – Si è svolto ieri presso la Sala Italo Leone l’incontro tra l’ assessora ai Lavori Pubblici  Ornella  Segnalini, il  Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici, il  Dipartimento Mobilità, il  Municipio X,  Atac  e i  rappresentanti dei Comitati  ‘Fare verde’, ‘Pendolari Roma Ostia’, ‘Quartiere Acilia Sud 2000’ e ‘WWF Litorale Laziale’, dedicato al  progetto  di realizzazione dei  nuovi parcheggi di scambio  della stazione  Acilia Sud–Dragona, su via Bepi Romagnoni. La riunione è stata proficua in termini di confronto e dei contenuti avanzati. Durante l’incontro è stata infatti anche valutata, insieme ai rappresentanti dei Comitati, la possibilità di utilizzare ulteriori spazi da adibire a parcheggi o che andrebbero a incrementare quelli previsti dal progetto in fase di avvio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

