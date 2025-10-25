Stazione Acilia Sud-Dragona | un confronto sui nuovi parcheggi di scambio
Acilia, 25 ottobre 2025 – Si è svolto ieri presso la Sala Italo Leone l’incontro tra l’ assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini, il Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici, il Dipartimento Mobilità, il Municipio X, Atac e i rappresentanti dei Comitati ‘Fare verde’, ‘Pendolari Roma Ostia’, ‘Quartiere Acilia Sud 2000’ e ‘WWF Litorale Laziale’, dedicato al progetto di realizzazione dei nuovi parcheggi di scambio della stazione Acilia Sud–Dragona, su via Bepi Romagnoni. La riunione è stata proficua in termini di confronto e dei contenuti avanzati. Durante l’incontro è stata infatti anche valutata, insieme ai rappresentanti dei Comitati, la possibilità di utilizzare ulteriori spazi da adibire a parcheggi o che andrebbero a incrementare quelli previsti dal progetto in fase di avvio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
