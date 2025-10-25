Stati generali con Tajani | Mettiamo la cultura al servizio della pace

È stato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, a presiedere la sessione istituzionale degli stati generali della diplomazia culturale a Macerata. L’appuntamento annuale è stato accolto al teatro Lauro Rossi prima e a Recanati poi, riunendo i direttori degli Istituti italiani di cultura nel mondo. "È bellissimo ritrovarsi nelle Marche – ha detto il ministro –; scegliere queste città significa accendere i riflettori dei grandi eventi su tutti i centri del Paese". Tratto distintivo italiano, per Tajani, è quello della cultura quale mezzo di dialogo e confronto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

