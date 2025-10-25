Stasera al Papapalestre E’ la notte di Venturelli C’è la semifinale tricolore

Al Palapalestre la semifinale di boxe per l’assegnazione del titolo italiano dei pesi massimi leggeri. Si terrà stasera, a partire dalle 20.30, la riunione pugilistica organizzata dall’Accademia Boxing Duran Ssd. Il programma e dettagli sono stati presentati ieri nella residenza municipale presenti Francesco Carità, assessore allo Sport del Comune di Ferrara, Massimiliano Duran, organizzatore dell’evento, Soili Schiavi (Accademia Boxing Duran Ssd), insieme a Emanuele Venturelli, pugile dell’Accademia Boxing Duran e Paolo Iannucci, il pugile sfidante. "È motivo di soddisfazione per la nostra città - ha affermato l’assessore comunale allo Sport Francesco Carità nel corso dell’incontro in Comune - ospitare riunioni di questo livello, che testimoniano come Ferrara sia a misura di sport per tutti, con tante associazioni e appassionati, ma anche capace di accompagnare la carriera dei giovani campioni, delle promesse come queste della boxe ferrarese, che ha una grande tradizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

