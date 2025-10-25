Pisa, 23 ottobre 2025 - Si è svolta stamani al Centro Congressi Le Benedettine dell’Università di Pisa, la cerimonia di premiazione della Start Cup Toscana 2025, la competizione che valorizza le migliori idee imprenditoriali a elevato contenuto innovativo nate dalla ricerca scientifica, tecnologica, sociale e umanistica toscana. Promossa e finanziata dalla Regione Toscana nell’ambito del progetto Giovanisì, la Start Cup rappresenta la fase regionale del Premio Nazionale per l’Innovazione (PNI). L’edizione 2025 è stata organizzata dall’Università di Pisa, attraverso la Direzione Ricerca e Valorizzazione delle Conoscenze, in collaborazione con l’Ufficio Regionale di Trasferimento Tecnologico della Regione Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Start Cup Toscana 2025: l’innovazione toscana protagonista a Pisa