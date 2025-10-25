Star Comics protagonista a Lucca Comics & Games 2025

Nuovo stand "Star Comics Shoten", ospiti internazionali, firmacopie, talk ed eventi speciali Alla 59ª edizione di Lucca Comics & Games (29 ottobre – 2 novembre) Star Comics torna tra i grandi protagonisti con un programma ricchissimo: un nuovo stand ispirato alle librerie giapponesi, una line-up di ospiti italiani e internazionali, anteprime, firmacopie quotidiani e panel .

