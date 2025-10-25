Stangata in Serie A sentenza durissima | tre mesi di stop
La sentenza appena arrivata è una vera e propria mazzata per la Serie A: deciso uno stop di tre mesi per quanto accaduto nello scorso turno. L’ultima sentenza che riguarda la Serie A è una vera e propria mazzata. Stavolta si è deciso di usare il pugno durissimo per punire quanto accaduto nello scorso turno di campionato e cercare di lanciare un monito per il futuro: certi episodi – che purtroppo caratterizzano da tanti anni il calcio italiano – non devono più ripetersi. Gli scontri tra le tifoserie di Pisa e Verona, andati in scena nella mattinata di sabato 18 ottobre in una strada della città toscana, hanno suscitato reazioni di sconcerto e grande indignazione. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
