Standing ovation dei magistrati per Sigfrido Ranucci | Fedina pulita

25 ott 2025

Il giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, è stato accolto da una lunga standing ovation durante l’assemblea generale dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM). “ Credo sia il più lungo applauso dedicato a un plurindagato da parte dei magistrati, viste le 220 e passa querele. Però ho la fedina penale pulita”, ha dichiarato ironicamente Ranucci, riferendosi alle numerose denunce ricevute nel corso della sua carriera giornalistica. Durante il suo intervento, il conduttore Rai — recentemente vittima di un attentato — ha ribadito la sua contrarietà alla separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici, sostenendo che una riforma di questo tipo potrebbe indebolire l’indipendenza della magistratura. 🔗 Leggi su Lapresse.it

