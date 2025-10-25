Stadium mutuo pagato e modello di successo | ecco quanto ci ha guadagnato la Juve in 14 anni

Con l'impianto inaugurato nel settembre 2011 il club ha potuto attuare politiche di fidelizzazione del pubblico e si è dotata di un asset immobiliare che l’ha rafforzata a livello industriale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Stadium, mutuo pagato e modello di successo: ecco quanto ci ha guadagnato la Juve in 14 anni

