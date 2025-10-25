Stadio-clinica Proietti vede Rizzo E la Ternana si smarca dai terzi

Sulla vicenda stadio-clinica la governatrice Stefania Proietti incontrerà i gruppi di tifosi della Ternana e la presidente del club, Claudia Rizzo, mentre la società rossoverde fa sapere che sulla questione si esprimerà solo tramite canali ufficiali, prendendo le distanze da "dichiarazioni non ufficiali esternate da terzi". La Giunta regionale "intende fare chiarezza - si legge in un suo comunicato - sulla vicenda dello stadio-clinica". "Di fronte alle polemiche che si sono scatenate in questi giorni in merito al ricorso al Tar contro la determina comunale è quanto mai opportuno - prosegue la Regione - mettere dei punti fermi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

