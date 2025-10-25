Sta tremando tutto! Terremoto in italia la scossa ripresa in diretta
Un silenzio denso, come se il tempo avesse tirato il fiato per un attimo. Poi, all’improvviso, un fragore profondo e misterioso ha interrotto la calma, facendo vibrare ogni cosa e scuotendo l’anima di chi era ancora sveglio. In quell’istante, ogni certezza ha vacillato. Le pareti hanno restituito uno strano tintinnio, i lampadari hanno iniziato a ballare un valzer inquietante e lo sguardo si è incrociato, pieno di domanda e paura. Un battito di ciglia, e la corsa verso l’uscita: fuori, sotto il cielo scuro, il respiro era ancora sospeso, mentre il cuore correva più forte del solito. La sera del 25 ottobre 2025 si è tinta di paura per la gente dell’Irpinia, ma anche per chi vive tra Napoli, Salerno e Benevento. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La preside: «Ieri sera sono stati a scuola un paio d'ore e sembrava tutto tranquillo. Poi il risveglio tremendo» - facebook.com Vai su Facebook
Terremoto in Italia, scossa avvertita proprio adesso! Trema tutto - Un silenzio inatteso, quasi elettrico, si era impadronito della stanza. Secondo thesocialpost.it
Scossa di terremoto nelle Marche a Pesaro Urbino di magnitudo 4,4, sentita fino ad Ancona: "Ha tremato tutto" - Scossa di terremoto nelle Marche davanti alla costa di Pesaro Urbino, magnitudo 4. Da virgilio.it
Le immagini del terremoto in Venezuela: nelle case e in strada trema tutto - Le immagini del terremoto di magnitudo 6,2 ha scosso il nord- Come scrive video.corriere.it