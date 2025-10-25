Sta tremando tutto! Terremoto in italia la scossa ripresa in diretta

Un silenzio denso, come se il tempo avesse tirato il fiato per un attimo. Poi, all’improvviso, un fragore profondo e misterioso ha interrotto la calma, facendo vibrare ogni cosa e scuotendo l’anima di chi era ancora sveglio. In quell’istante, ogni certezza ha vacillato. Le pareti hanno restituito uno strano tintinnio, i lampadari hanno iniziato a ballare un valzer inquietante e lo sguardo si è incrociato, pieno di domanda e paura. Un battito di ciglia, e la corsa verso l’uscita: fuori, sotto il cielo scuro, il respiro era ancora sospeso, mentre il cuore correva più forte del solito. La sera del 25 ottobre 2025 si è tinta di paura per la gente dell’Irpinia, ma anche per chi vive tra Napoli, Salerno e Benevento. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it