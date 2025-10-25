Sta per tornare l' ora solare | quando si spostano le lancette

È quasi arrivato il momento di cambiare l’ora. Ancora qualche giorno e si dirà arrivederci all’ora legale, entrata in vigore la scorsa domenica 30 marzo 2025, che ci ha regalato giornate più lunghe e luminose fino a sera.Quest’anno il passaggio all’ora solare avverrà nella notte tra sabato 25 e. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

