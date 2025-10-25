Sta per tornare l' ora solare | quando si spostano le lancette

Monzatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È quasi arrivato il momento di cambiare l’ora. Ancora qualche giorno e si dirà arrivederci all’ora legale, entrata in vigore la scorsa domenica 30 marzo 2025, che ci ha regalato giornate più lunghe e luminose fino a sera.Quest’anno il passaggio all’ora solare avverrà nella notte tra sabato 25 e. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

sta tornare solare spostanoRitorna l’ora solare: lancette indietro nel weekend - Sta per tornare l’appuntamento con il cambio dell’ora, un rituale che segna il passaggio all’ora solare. Si legge su inmeteo.net

sta tornare solare spostanoTramonti alle 17 e giornate più corte: quando torna l’ora solare e come prepararsi psicologicamente al cambio - Torna l’ora solare: nella notte tra 25 e 26 ottobre 2025 spostiamo le lancette indietro. Da greenme.it

Ora solare 2025: quando cambia, cosa succede e come spostare le lancette - Il cambio dell’ora solare 2025 è vicino: nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre le lancette andranno spostate indietro di un’ora. Scrive quotidianopiemontese.it

Cerca Video su questo argomento: Sta Tornare Solare Spostano