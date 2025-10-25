Spunta una pistola durante la rissa un denunciato | caccia ai complici

Ilrestodelcarlino.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rimini, 25 ottobre 2025 –  Una scena a metà tra ‘Anarchia - La notte del giudizio’ e ‘I guerrieri della notte’ quella che ha lasciato sbigottiti i passanti che alle 21 di giovedì sera si trovavano sul lungomare di Igea in viale Pinzon, dove sono arrivati allo scontro due fazioni di persone coinvolte in un sanguinoso regolamento di conti al termine del quale un 27enne colombiano è stato denunciato per lesioni personali e porto abusivo di armi. Per la precisione, per aver avuto con sé, e utilizzato contro il proprio rivale, una mazza da baseball e una pistola scacciacani, dalla quale l’indagato avrebbe esploso quale colpo a salve contro un tunisino trentenne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

spunta una pistola durante la rissa un denunciato caccia ai complici

© Ilrestodelcarlino.it - Spunta una pistola durante la rissa, un denunciato: caccia ai complici

Scopri altri approfondimenti

spunta pistola durante rissaSpunta una pistola durante la rissa, un denunciato: caccia ai complici - Giovedì sera in viale Pinzon a Igea un gruppo di persone si è accapigliato davanti ai passanti per un regolamento di conti. Come scrive ilrestodelcarlino.it

spunta pistola durante rissaScazzottata tra 4 persone in piazza a Petritoli: durante la rissa spunta un coltello. Il sindaco: «Denuncio e non nascondo» - PETRITOLI È al vaglio degli inquirenti il nuovo episodio di violenza avvenuto venerdì sera a Valmir di Petritoli, stavolta nei pressi della piazza. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Spunta Pistola Durante Rissa