Spunta una pistola durante la rissa un denunciato | caccia ai complici
Rimini, 25 ottobre 2025 – Una scena a metà tra ‘Anarchia - La notte del giudizio’ e ‘I guerrieri della notte’ quella che ha lasciato sbigottiti i passanti che alle 21 di giovedì sera si trovavano sul lungomare di Igea in viale Pinzon, dove sono arrivati allo scontro due fazioni di persone coinvolte in un sanguinoso regolamento di conti al termine del quale un 27enne colombiano è stato denunciato per lesioni personali e porto abusivo di armi. Per la precisione, per aver avuto con sé, e utilizzato contro il proprio rivale, una mazza da baseball e una pistola scacciacani, dalla quale l’indagato avrebbe esploso quale colpo a salve contro un tunisino trentenne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
Pistola per Verniciare, 700W HVLP Pistola a Spruzzo Elettrica con Contenitore da 1500ml, Spruzzatore di Vernice per Recinzione con 4 Ugelli e 3 Modalità, per Recinzione da Giardino, Pareti, Mobili 14,69€ anziché 41,85€ Spunta la casella "Applica Cou - facebook.com Vai su Facebook
Spunta una pistola durante la rissa, un denunciato: caccia ai complici - Giovedì sera in viale Pinzon a Igea un gruppo di persone si è accapigliato davanti ai passanti per un regolamento di conti. Come scrive ilrestodelcarlino.it
Scazzottata tra 4 persone in piazza a Petritoli: durante la rissa spunta un coltello. Il sindaco: «Denuncio e non nascondo» - PETRITOLI È al vaglio degli inquirenti il nuovo episodio di violenza avvenuto venerdì sera a Valmir di Petritoli, stavolta nei pressi della piazza. msn.com scrive