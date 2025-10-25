Rimini, 25 ottobre 2025 – Una scena a metà tra ‘Anarchia - La notte del giudizio’ e ‘I guerrieri della notte’ quella che ha lasciato sbigottiti i passanti che alle 21 di giovedì sera si trovavano sul lungomare di Igea in viale Pinzon, dove sono arrivati allo scontro due fazioni di persone coinvolte in un sanguinoso regolamento di conti al termine del quale un 27enne colombiano è stato denunciato per lesioni personali e porto abusivo di armi. Per la precisione, per aver avuto con sé, e utilizzato contro il proprio rivale, una mazza da baseball e una pistola scacciacani, dalla quale l’indagato avrebbe esploso quale colpo a salve contro un tunisino trentenne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Spunta una pistola durante la rissa, un denunciato: caccia ai complici