Sprint race Motogp oggi | Bagnaia domina in Malesia Il racconto della gara e le classifiche

Kuala Lumpur (Malesia) 25 ottobre 2025 - La Nuovla Rossa del sabato mattina di Sepang non è stata passeggera. Francesco Bagnaia fa il bis e dopo la pole mattutina, vince la sprint sul tracciato di Sepang. Gara dominata da parte dell'italiano, primo dallo scatto in griglia, fino alla bandiera a scacchi: successo numero 30 nelle sprint per Pecco. Allo stesso modo, dietro di lui non si sposta mai Alex Marquez, secondo in questa sprint, così come lo diventa aritmeticamente in classifica iridata. Fermin Aldeguer completa il podio tutto Ducati della sprint e diventa il migliore "rookie" di questa stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sprint race Motogp oggi: Bagnaia domina in Malesia. Il racconto della gara e le classifiche

