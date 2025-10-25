Sprint della pista ciclabile L’opera entra nel vivo
Passi avanti per il progetto della futura pista ciclabile che collegherà Signa e Montelupo Fiorentino. La Città Metropolitana di Firenze ha infatti appena consegnato i lavori di realizzazione del lotto in questione, primo tassello di uno degli assi principali della mobilità dolce della Toscana. L’opera è finanziata dalla Regione, per un totale di 543.474 euro. Il percorso si estenderà per circa 3.600 metri e collegherà lo stadio del Bisenzio di Signa con la confluenza dell’Ombrone. La pista sarà larga 2,5 metri e verrà realizzata tenendo conto delle richieste della Soprintendenza privilegiando "inerti di fiume" e materiali che non siano impattanti a livello ambientale e paesaggistico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
