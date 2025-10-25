Sport in tv oggi sabato 25 ottobre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, sabato 25 ottobre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP di Basilea e Vienna e WTA di Tokyo e Guangzhou, il ciclismo su pista con i Mondiali, la ginnastica artistica con i Mondiali, e tanto altro ancora. Le semifinali degli Erste Bank Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500, in corso a Vienna, in Austria, vedranno protagonisti due azzurri: Jannik Sinner affronterà l’australiano Alex de Minaur non prima delle 15.00, mentre Lorenzo Musetti sarà opposto al tedesco Alexander Zverev non prima delle 16.30. Saranno nove le azzurre al via della prima manche del gigante femminile di Soelden (Austria), valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: l’azione scatterà alle ore 10. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (sabato 25 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

