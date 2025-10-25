Sport in tv oggi sabato 25 Ottobre | calcio formula 1 e tennis occhio a Musetti e Sinner

Una giornata ricca di eventi quella per lo sport in tv odierno. Sfide importanti di serie A, motori e poi ancora Jannik Sinner. Si preannuncia un sabato ricchissimo di eventi fin da questa mattina e che andrà avanti per tutta la giornata. Subito la Sprint di MotoGp alle 9, c’è sia la MotoGp che la Formula 1 (in serata) e poi tutti i campionati. Napoli e Inter si giocano il primato al Maradona e chi vince scavalcherà il Milan, tanto spazio anche ai campionati stranieri ma anche il torneo Atp di Vienna con due semifinali con l’Italia protagonista. Prima Jannik Sinner affronterà Alex De Minaur e poi Lorenzo Musetti che sfiderà invece il numero 3 al mondo Alexander Zverev. 🔗 Leggi su Sportface.it

Altre letture consigliate

La grande festa di sport della Family Run ha fatto tappa oggi a Parco San Giuliano a Mestre. La corsa non competitiva di 3km riservata a famiglie e studenti delle scuole metropolitane é stata baciata dal sole e da un entusiasmo contagioso. Come in ognuna d - facebook.com Vai su Facebook

Al servizio dello sport. Oggi ho portato il saluto della Regione Campania alla festa dello Sport organizzata dalle associazioni sportive delle arti marziali al Palavesuvio di Ponticelli. Una bella giornata che ha visto bimbi, ragazzi e famiglie, coi loro maestri e istru - X Vai su X

Sport in tv oggi (sabato 25 Ottobre): calcio, formula 1 e tennis, occhio a Musetti e Sinner - Una giornata ricca di eventi quella per lo sport in tv odierno. Secondo sportface.it

Sport in tv oggi (sabato 25 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Oggi, sabato 25 ottobre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP di Basilea e Vienna e WTA di Tokyo ... Lo riporta oasport.it

Sport in tv oggi (sabato 18 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Jannik Sinner affronterà Carlos Alcaraz nella finale del Six Kings Slam: nuovo atto della ... Riporta oasport.it