Sport in tv oggi sabato 25 Ottobre | calcio formula 1 e tennis occhio a Musetti e Sinner

Sportface.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giornata ricca di eventi quella per lo sport in tv odierno. Sfide importanti di serie A, motori e poi ancora Jannik Sinner.  Si preannuncia un sabato ricchissimo di eventi fin da questa mattina e che andrà avanti per tutta la giornata. Subito la Sprint di MotoGp alle 9, c’è sia la MotoGp che la Formula 1 (in serata) e poi tutti i campionati. Napoli e Inter si giocano il primato al Maradona e chi vince scavalcherà il Milan, tanto spazio anche ai campionati stranieri ma anche il torneo Atp di Vienna con due semifinali con l’Italia protagonista. Prima Jannik Sinner affronterà Alex De Minaur e poi Lorenzo Musetti che sfiderà invece il numero 3 al mondo Alexander Zverev. 🔗 Leggi su Sportface.it

