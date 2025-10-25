Sport Entain supporta YouSport nella realizzazione dei Campi ' Roberta Guaineri'

Milano, 25 ott. - (Adnkronos) - Lo sport come motore di inclusione e dialogo. Con questa visione Entain ha supportato YouSport per la realizzazione dei Campi sportivi 'Roberta Guaineri', progetto dedicato alla memoria dell'ex Assessora allo Sport del Comune di Milano, inaugurato il 25 ottobre 2025. L'iniziativa - si spiega in una nota - ha portato a nuova vita a due impianti sportivi all'interno dell'Istituto Comprensivo Rinnovata Pizzigoni, nella periferia nord della città. L'intervento ha previsto la riqualificazione di un campo da calcio a 5 e di un campo polivalente, insieme alla creazione di percorsi accessibili per le persone con disabilità, per favorire una fruizione davvero inclusiva. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sport, Entain supporta YouSport nella realizzazione dei Campi 'Roberta Guaineri'

