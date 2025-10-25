Sport e Inclusione | Napoli Celebra la 35esima Edizione del Premio Internazionale Città di Napoli

Si è conclusa con grande successo di adesioni la trentacinquesima edizione del Premio Internazionale Città di Napoli, una manifestazione che da oltre trent’anni rappresenta un punto di riferimento per l'animazione sociale attraverso lo sport. L'evento si è svolto il 25 ottobre presso la. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Scopri altri approfondimenti

Questa sera, a Pompei, ho partecipato alla Convention Nazionale dei Manager Sportivi, un appuntamento importante che unisce il mondo dello sport, delle istituzioni e della formazione. Lo sport è un linguaggio universale che promuove inclusione, partecipaz - facebook.com Vai su Facebook

Il torneo Unity EURO Cup 2025 celebra l’inclusione nel calcio europeo - La squadra finlandese ha conquistato la Unity EURO Cup 2025, battendo l’Armenia ai rigori (0- Si legge su pianetazzurro.it

Dove lo Sport è di Tutti: USAcli Caserta celebra l’Inclusione - Dal 10 al 12 ottobre si è svolta in Campania l’ottava edizione della manifestazione nazionale promossa da USAcli: tre giornate dedicate allo sport all’aperto, all’inclusione e alla partecipazione atti ... Secondo laprovinciaonline.info

Nemi celebra sport, inclusione e ambiente: due giornate tra socialità e sostenibilità - Nemi, ottobre 2025 – La città di Nemi si prepara a vivere due giornate dedicate a sport, inclusione e tutela ambientale, con un doppio appuntamento promosso ... gaeta.it scrive