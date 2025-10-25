Spors Juventus interviene il tecnico del Southampton Still! Annuncio sul ds accostato ai bianconeri ecco cosa ha detto sul suo futuro

Spors Juventus: Will Still, tecnico del Southampton, ha parlato così del direttore sportivo accostato ai bianconeri. Ecco le sue parole. Una smentita che sa di circostanza, un interesse che non si placa. Il nome di Johannes Spors continua a circolare con insistenza negli ambienti Juventus come possibile nuovo Direttore Sportivo, ma dal Southampton, suo attuale club, arriva una frenata. A parlare è stato il tecnico dei “Saints”, Will Still, che ha voluto chiarire la situazione. La smentita di Will Still: “Non ne sapevo nulla”. Intervistato dal Daily Echo, l’allenatore del Southampton è apparso sorpreso dalle voci sul suo dirigente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Spors Juventus, interviene il tecnico del Southampton Still! Annuncio sul ds accostato ai bianconeri, ecco cosa ha detto sul suo futuro

Contenuti che potrebbero interessarti

Un nuovo nome per la dirigenza della Juventus Secondo quanto riportato da Sky Sport Svizzera, la Juventus starebbe valutando il profilo di Johannes Spors per il ruolo di direttore sportivo L’attuale DS del Southampton vanta diverse esperienze euro - facebook.com Vai su Facebook

Johannes #Spors alla #Juventus Ecco i suoi migliori colpi - X Vai su X

Johannes Spors alla Juventus? Parla l'allenatore del Southampton - Arrivato a St Mary’s lo scorso febbraio, Johannes Spors ha giocato un ruolo chiave nella scelta di Will Still come allenatore e nella campagna acquisti estiva dei Saints. Secondo ilbianconero.com

Chi è Johannes Spors: il direttore tecnico del Southampton che ha impressionato Comolli e che potrebbe diventare il nuovo ds Juve - Chi è Johannes Spors: il direttore tecnico del Southampton che ha impressionato Comolli e che potrebbe diventare il nuovo ds Juve Nelle ultime ore, un nome su tutti è finito con forza in orbita Juvent ... Lo riporta juventusnews24.com

Nuovo direttore sportivo Juve: spunta la candidatura di Johannes Spors. Ecco cosa filtra e perché piace al club bianconero - Ecco cosa filtra e perché l’ex dirigente del Genoa piace al club bianconero La Juventus è pronta ad avviare una profonda riorgan ... Secondo juventusnews24.com