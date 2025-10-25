Spie sexy all' attacco della Silicon Valley | la nuova guerra di Cina e Russia

Secondo l’intelligence americana, Pechino e Mosca usano la seduzione come arma per carpire segreti industriali e indebolire il dominio tecnologico degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Spie sexy all'attacco della Silicon Valley: la nuova guerra di Cina e Russia

News recenti che potrebbero piacerti

Tom's Hardware Italia. . Su CHATGPT arrivano i contenuti EROTICI? Vi spieghiamo tutto! - #chatgpt #ia #ai #tech #foryou - facebook.com Vai su Facebook

Sexy-spie cinesi, la mossa di Pechino per rubare l’alta tecnologia Usa (già usata dalla Russia) - Poco tempo fa due donne cinesi «molto eleganti» hanno cercato di entrare senza invito a una conferenza sui rischi degli investimenti in Virginia. Segnala ilmessaggero.it

Spie in Silcon Valley, chi sono le mogli mandate da Cina e Russia - Operativi cinesi e russi starebbero usando una tattica che alcuni esperti definiscono "guerra sessuale" in Silicon Valley, talvolta sposando e avendo figli con gli obiettivi per rubare segreti tech. msn.com scrive