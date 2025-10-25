‘Spider-Man’ fa visita ai bambini ricoverati alla Spezia

La Spezia, 25 novembre 2025 – La Croce Rossa chiama, Spider-Man risponde. Con una visita a sorpresa di Mattia Villardita, savonese conosciuto come lo 'Spider-Man in corsia’ e nominato Cavaliere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella nel 2023 per il suo impegno sociale, ai bambini ricoverati nei reparti di pediatria e neonatologia all'ospedale Sant'Andrea della Spezia. Tra gioia, curiosità e tanti sorrisi dei piccoli pazienti l'uomo ragno ha fatto tappa all'ospedale per una giornata soprappensiero organizzata dai giovani della Croce Rossa della Spezia. Il supereroe con la maschera rossa ha portato sorrisi, abbracci e piccoli doni ai bambini ricoverati nei reparti, regalando momenti di allegria a loro, alle famiglie e al personale sanitario. 🔗 Leggi su Lanazione.it

