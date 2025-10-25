‘Spider-Man’ fa visita ai bambini ricoverati alla Spezia
La Spezia, 25 novembre 2025 – La Croce Rossa chiama, Spider-Man risponde. Con una visita a sorpresa di Mattia Villardita, savonese conosciuto come lo 'Spider-Man in corsia’ e nominato Cavaliere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella nel 2023 per il suo impegno sociale, ai bambini ricoverati nei reparti di pediatria e neonatologia all'ospedale Sant'Andrea della Spezia. Tra gioia, curiosità e tanti sorrisi dei piccoli pazienti l'uomo ragno ha fatto tappa all'ospedale per una giornata soprappensiero organizzata dai giovani della Croce Rossa della Spezia. Il supereroe con la maschera rossa ha portato sorrisi, abbracci e piccoli doni ai bambini ricoverati nei reparti, regalando momenti di allegria a loro, alle famiglie e al personale sanitario. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
? Ottobre ci regala ancora giornate splendide! Domenica 12 ottobre lo Spider Park è aperto ? Goditi il sole tra gli alberi, l’aria pulita e un po’ di avventura! ? Ti aspettiamo dalle 10:00 alle 17:00 (orario di chiusura della biglietteria) Visita il nostro sito: - facebook.com Vai su Facebook
Apple Music inaugura a Los Angeles un super studio da sogno: tecnologia, arte e suono immersivo https://spider-mac.com/2025/10/06/apple-music-studios-los-angeles-visita-esclusiva/… - X Vai su X